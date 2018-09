Gf sì o no? Il dilemma di Lory

(Fotogramma)

La porta del Grande Fratello, per lei, resterà aperta. Ma non è detto che alla fine Lory Del Santo deciderà di varcarla. “L’abbiamo messa in guardia, conosciamo il meccanismo del programma e le abbiamo chiesto di riflettere perché la scelta potrebbe avere delle conseguenze – hanno fatto sapere ieri gli autori del GF Vip, al via da lunedì su Canale 5 -. Niente di ciò che accade lì dentro resta privato. Ma rispetteremo totalmente la sua volontà”.

La showgirl, che ha perso il figlio Loren di 19 anni, morto suicida nell’agosto scorso, aveva deciso di annullare la sua partecipazione al Gf. Ma poi ci ha ripensato. “Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta – ha confidato a ‘Verissimo’ -. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”.

Non è facile la scelta di Lory, che fino all’ultimo momento potrebbe ripensarci. E il programma ne è consapevole. “Le abbiamo consigliato di pensarci bene, e alla fine ci siamo detti: lasciamo scegliere a lei. Lei la vede come un modo per uscire psicologicamente da questa tragedia, per non stare a casa a sfogliare l’album dei ricordi – ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Non sappiamo se sarà davvero nel cast perché vogliamo rispettare fino all’ultimo la sua volontà di decidere”.

Di certo, intanto, ci sono i nomi degli altri concorrenti che varcheranno la porta della casa più spiata d’Italia: Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, lo chef Andrea Mainardi, Benedetta Mazza, conduttrice e showgirl, Daniela Del Secco D’Aragona, nota al grande pubblico come la ‘Marchesa D’Aragona’, il modello Elia Fognaro, il judoka Fabio Basile, l’attore e modello Francesco Monte, l’influencer Giulia Salemi, il cantautore e pittore Ivan Cattaneo, l’attrice Jane Alexander, Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella), la soubrette Lisa Fusco, Martina Hamdy, volto di Meteo.it, il comico Maurizio Battista, il modello Stefano Sala, Valerio Merola e Walter Nudo.