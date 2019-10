“Ringrazio il cielo ogni giorno, io sono stata miracolata e sono rinata. Parlo come se raccontassi la storia di un altro. Devo mantenere un distacco altrimenti sto male ogni volta”. Gessica Notaro, ospite di Caterina Balivo a Vieni con me, ripercorre la drammatica vicenda di cui è stata protagonista e ripensa all’aggressione con acido subita a gennaio del 2017 da parte dell’ex compagno. Il caso è in Cassazione. “Credo che su questo processo sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti, la pena mi pare giusta”, dice facendo riferimento alla condanna di 15 anni comminata a Edson Tavares. “Spero che se li faccia tutti”.

Fonte