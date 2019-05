Gerry Scotti, ospite dell’ultima puntata di Amici insieme a Mara Venier, Emma Marrone e Raffaella Carrà, è stato vittima di una clamorosa gaffe con il cantante Alberto Urso.

Il conduttore (che probabilmente si era confuso con Alessandro Casillo, concorrente del pomeridiano di Amici o con Cristian Imparato del Grande Fratello), ha chiesto ad Alberto Urso se si ricordasse di lui.

“Alberto mi piace molto, mi fa piacere ricordarlo da bambino. Io spero che lui si ricordi di me. Ti ricordi?”.

Il cantante, preso alla sprovvista e visibilmente imbarazzato, ha candidamente ammesso di non ricordarsene se non per il suo ruolo televisivo. Gerry Scotti a questo punto è stato più dettagliato:

“Tu non hai fatto un programma con me?”

Alberto ha così capito a cosa stava alludendo il conduttore ed ha specificato di non aver mai partecipato ad Io Canto, bensì a Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici, su Rai Uno.

“Ah quell’altro! Ti avevo visto da bambino cantare. Mi hanno detto ‘forse è stato uno dei tuoi’. Va beh ma miei o della Clerici è uguale, sempre bambini eravate”.

Morto.