Attesa per l’annunio della Merkel: Bundesliga al via il 15 maggio?

– Un altro caso di positività al coronavirus scuote la Germania alla vigilia della decisione della Cancelliera Merkel sulla ripartenza dei campionati di calcio. Dopo i 10 contagiati (di cui 3 nel Colonia) stavolta a risultare contagiato è un membro dello staff dell’Erzgebirge Aue, squadra di seconda divisione. La notizia è stata comunicata dalla stessa società della Sassonia che ha deciso di mandare squadra, tecnici e il resto dei dipendenti in quarantena a casa, ma solo fino a giovedì.

E’ già da qualche giorno che i giocatori tedeschi hanno ripreso ad allenarsi, seppur divisi in piccoli gruppi. Attualmente 1.724 giocatori delle squadre di prima e seconda divisione sono stati sottoposti a test con 10 casi di positività accertate. La Federcalcio tedesca, Dfl, ha presentato al governo un protocollo rigido che prevede test regolari sui giocatori ma nessuna quarantena per intere squadre in caso di positività al virus. Mentre i media tedeschi ipotizzano che sia arrivato il momento di una terza ondata di tamponi per tutti, Angela Merkel mercoledì dovrebbe annunciare, secondo la ‘Bild’, la ripartenza della Bundesliga dal 15 maggio. Resta, però, da capire cosa si farà in caso di nuovi contagi.