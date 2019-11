Le partite

– Sconfitta di proporzioni enormi per il Bayern Monaco, che in casa dell’Eintracht Francoforte paga a prezzo carissimo l’espulsione dopo soli nove minuti di Jerome Boateng. Il tonfo dei bavaresi è quello più rumoroso nel programma della decima giornata di Bundesliga, pur non essendo quello più netto: se la formazione di Kovac perde per 5-1, il Mainz fa peggio, prendendo otto gol in casa del Lipsia.

Il Bayern, subito in inferiorità, va sotto di due gol a cavallo della mezz’ora: reti di Kostic e Sow. Lewandowski accorcia in chiusura di primo tempo su rigore, nella ripresa dilaga l’Eintracht con Abraham, Hinteregger e Paciencia. Sconfitta che porta il Bayern a -4 dal ladbach capolista solitario: gli eurorivali della Roma vincono di misura a Leverkusen (1-2) con i gol di Wendt e Thuram, inutile il momentaneo pareggio di Volland. Il Lipsia travolge il Mainz con otto reti: a segno Sabitzer, Werner (tripletta per il bomber), Nunku, Halstenberg, Poulsen e Mukiele. Nello scontro al vertice, il Borussia Dortmund domina il Wolfsburg: finisce 3-0, reti di Hazard, Guerreiro e Gotze. Pareggio ricco di gol tra Werder Brema e Friburgo: 2-2 con le reti di Rashica e Gebre Selassie per i padroni di casa e di Petersen (doppietta) per gli ospiti, con la rete del pareggio arrivata al 93′.