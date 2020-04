“Partite fantasma non sono soluzione”

“Se la Bundesliga ripartisse, sarebbe una presa in giro del resto della società tedesca”. E’ durissima in Germania la presa di posizione dei gruppi ultrà dei club sul tentativo della massima Lega calcistica e dei presidenti di fare ricominciare al più presto il campionato tedesco. La protesta degli ultrà fa seguito al divieto delle manifestazioni pubbliche fino al 31 agosto, comunicato dalla cancelliera Angela Merkel ai rappresentanti dei 16 Länder, gli stati federali. Significa che, se il calcio tornerà negli stadi, dovrà farlo a porte chiuse per il resto della stagione 2019-2020.

I gruppi dei tifosi tedeschi organizzati, che in Germania hanno parecchia influenza sull’opinione pubblica, si oppongono alle partite a porte chiuse, ma anche ai test medici ai giocatori, considerati offensivi per il personale medico e paramedico e per i lavoratori dei servizi essenziali durante la pandemia. “La quarantena per il calcio, le partite fantasma non sono una soluzione – è la linea ufficiale dei tifosi – e la ripartenza del calcio è inaccettabile nella situazione attuale, a maggior ragione con il pretesto del valore sociale delle partite: sarebbe una presa in giro del resto della società”.

Diritti tv, niente accordo Lega-Sky

La Lega calcio tedesca (Dfl) ha annunciato di non aver raggiunto un accordo con l’emittente Sky sulla quarta e ultima rata di pagamento ai club della Bundesliga per i diritti televisivi di questa stagione, attualmente ferma per l’emergenza coronavirus. “Stiamo in trattativa con Sky, non c’è ancora un accordo”, ha scritto la Dfl su Twitter. Secondo la rivista ‘Kicker’, la scadenza per il pagamento dei 300 milioni di euro era fissata al 10 aprile, che se venissero a mancare metterebbero a rischio i conti di più di una società. Giovedì prossimo la Dfl terrà una riunione per discutere quando riprendere il massimo campionato tedesco di calcio. L’obiettivo è terminare al stagione entro il 30 giugno e, nonostante il governo federale abbia imposto un divieto ad organizzare importanti eventi fino almeno alla fine di agosto, per la Bundesliga dovrebbe esserci una deroga.