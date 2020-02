Germania: striscione contro presidente Hoffenheim, i giocatori del Bayern fermano la gara

BERLINO – La trasferta del Bayern Monaco in casa dell’Hoffenheim non verrà ricordata per lo straripante 6-0 dei bavaresi. Ad offuscare la prestazione degli uomini di Flick, infatti, sono state le intemperanze dei lori tifosi che hanno costretto il direttore di gara a sospendere due volte la sfida e hanno fatto discutere dirigenti e giocatori della squadra campione di Germania con i propri supporter. Sul punteggio di 6-0, infatti, nel settore ospite è stato esposto uno striscione offensivo nei confronti del patron dell’Hoffenheim, Dietmar Hopp, costringendo l’arbitro Dankert a sospendere la gara.

Flick e i giocatori contro i propri tifosi

L’accaduto ha mandato su tutte le furie il tecnico del Bayern Hans Flick che, assieme ai suoi giocatori, ha cercato di convincere i tifosi a rimuovere lo striscione. La situazione è rientrata e la sfida è ripresa, ma al 77′ lo striscione è comparso di nuovo. Il direttore di gara ha così deciso di rimandare le squadre negli spogliatoi. L’interruzione è durata una decina di minuti e alla ripresa del gioco le due compagini hanno di fatto passeggiato in campo fino al 90′ in segno di protesta verso i tifosi più esagitati, lanciando un segnale forte.

Rummenigge: “Mi vergogno, brutta pagina nostro sport”

In tribuna l’ad dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge ha abbracciato il presidente Hopp per scusarsi di quanto accaduto, andando poi a discutere con i suoi tifosi. “Mi vergogno profondamente di questo caos. Posso solo dire che è giunto il momento in cui tutti gli organi del calcio tedesco agiscano insieme contro questo genere di cose. Questa è la faccia brutta del calcio. E mi vergogno profondamente per Hopp, un grande uomo d’onore”, ha dichiarato Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’.

Dietmar Hopp e Rummenigge a fine partita con i giocatori

Bayern rischia sconfitta a tavolino, vincono Dortmund e Moenchengadbach

I gol della vittoria del Bayern sono stati messi a segno da Gnabry, Kimmich, Zirkee e Coutinho nel primo tempo. Nella ripresa ancora in rete Coutinho e poi Goretzka. Potrebbe però essere tutto inutile perché i bavaresi rischiano di perdere la gara a tavolino. Il Borussia Dortmund, invece, si è imposto 1-0 in casa contro il Friburgo grazie al gol di Sancho, conservando il terzo posto. Vittoria anche per il Borussia Moenchengadbach sul campo dell’Augusta per 3-2. Infine, il Mainz ha superato 2-0 in casa il Paderborn.



24esima giornata

Venerdì

Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlino 3-3

Sabato

Borussia Dortmund – Friburgo 1-0

Hoffenheim – Bayern Monaco 0-6

Mainz – Paderborn 2-0

Augsburg – Moenchengladbach 2-3

Colonia – Schalke 04 ore 18.30

Domenica

Union Berlino – Wolfsburg ore 13.3o

Lipsia – Bayer Leverkusen ore 15.30

Werder Brema – Eintracht Francoforte ore 18





