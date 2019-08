Dal ritorno di Hummels ad Hazard jr

Non poteva iniziare meglio la stagione calcistica in Germania: sabato alle 20:30 è infatti in programma il ‘Der Klassiker’ tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che mette in palio la Supercoppa tedesca. Si gioca al Westfalenstadion di Dortmund (gara secca), dove i padroni di casa cercheranno di prendersi subito la rivincita contro i bavaresi che hanno conquistato l’ultima Bundesliga per appena 2 punti e al termine di una clamorosa rimonta.

Nel corso del calciomercato estivo il Borussia, dopo aver perso Diallo (PSG) e Pulisic (Chelsea), ha cercato di colmare il gap dai bavaresi ricorrendo a una serie di acquisti di grande qualità: Mats Hummels, tornato a Dortmund dopo tre stagioni al Bayern, Julian Brandt, Nico Schulz e Thorgan Hazard, il fratello minore del più famoso Eden, lo scorso anno 13 gol stagionali con il Moenchengladbach. I nuovi arrivi sono stati tutti utilizzati nelle quattro amichevoli vinte in pre-season contro Seattle Sounders (3-1), Udinese (4-1), San Gallo (4-1) e soprattutto il 3-2 ai campioni d’Europa del Liverpool.

Favre: “Dobbiamo ancora prepararci bene”

Nonostante il vantaggio del fattore casalingo e le brillanti vittorie nelle amichevoli estive, il tecnico del Borussia, Lucien Favre, non vuole l’etichetta di favorito in vista della Supercoppa: “Abbiamo ancora bisogno di prepararci bene per questa partita”. Motivazioni però a mille: “Non ci sono più amichevoli. E’ una gara di prestigio, un’occasione per vincere un titolo: la Supercoppa è la Supercoppa”.

Bayern pieno di assenze

Per i campioni in carica della Bundesliga sarà la prima volta, dopo un decennio, senza Arjen Robben e Frank Ribery. A loro si aggiunge James Rodriguez, tornato al Real Madrid. Considerando l’ennesimo infortunio dell’ex juventino Coman (scongiurata la rottura del legamento ma comunque non sarà a disposizione) per il tecnico Nico Kovac non ci sono molte alternative: in attacco proverà a recuperare Gnabry, puntando sugli intoccabili Muller e Lewandowski. Intanto, l’allenatore croato sta aspettando con ansia l’arrivo di Leroy Sanè dal Manchester City, un’operazione bloccata da mesi e che sembra non trovare una soluzione. Tuttavia, sabato esordirà dal primo minuto Benjamin Pavard, il terzino destro campione del mondo con la Francia acquistato dallo Stoccarda per 35 milioni. Rimandato invece, sulla corsia opposta, il debutto dell’altro esterno campione del mondo Lucas Hernandez, preso dal Bayern per la cifra record di 80 milioni dall’Atletico ma non ancora pronto: così a sinistra giocherà ancora Alaba.

Kovac: “Loro il nostro più grande rivale”

“Il Borussia Dortmund si è rinforzato, si sono allenati più di noi quest’estate. Sarà una gara intensa, il Borussia è il nostro più grande rivale. Domani staremo in allerta”. Così Nico Kovac, tecnico dei bavaresi, mette un po’ di pressioni ai rivali gialloneri. “Sarà una partita interessante, vogliamo vincere”, aggiunge l’ex Eintracht che, come detto, deve fare i conti con l’infermeria: “Javi Martinez ha un problemino al ginocchio, vedremo. Lucas Hernandez ha fatto il primo allenamento con noi martedì. Gnabry sta meglio, cercheremo di farlo giocare”.