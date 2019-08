Una grande rimonta nel finale, e il Borussia Dortmund si aggiudica l’anticipo della seconda giornata di Bundesliga a Colonia. Finisce 1-3: alla rete di Dominick Drexler al 29′ del primo tempo per i padroni di casa, hanno risposto per gli ospiti nella ripresa con Sancho al 25′ (diagonale in area), Hakimi al 41′ (colpo di testa ravvicinato) e Paco Alcacer al 49′ (tocco facile a porta praticamente vuota dopo contropiede condotto ancora da Sancho). In classifica i gialloneri guidano da soli a quota 6 punti; mentre il Colonia resta ancora fermo a 0.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Colonia – Borussia Dtm 1-3

SABATO

Hoffenheim – Werder Brema ore 15.30

Fortuna Dusseldorf – Bayer Leverkusen “

Mainz – Moenchengladbach “

Augsburg – Union Berlino “

Paderborn – Friburgo “

Schalke – Bayern Monaco ore 18.30

DOMENICA

RB Lipsia – Eintracht Fr. ore 15.30

Hertha Berlino – Wolfsburg ore 18