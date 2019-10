– Niente partite in notturna, niente partite tra le 13 e le 15. E’ la strana sorte del Friburgo, che a partire dalla prossima stagione sarà vincolato a orari fissi per le nuove gare interne a causa di una decisione presa dal tribunale amministrativo del Baden-Württemberg per non arrecare disturbo alla cittadinanza. “Le partite sono ammesse nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20”, si legge nella delibera. Sarebbe quindi tagliata fuori la partita serale del venerdì, quella delle 18.30 del sabato (finirebbe oltre le ore 20), della domenica alle 13.30 e del lunedì in serale. La sentenza è figlia delle proteste dei residenti dell’area dove è stato costruito il nuovo impianto del Friburgo, che sarà operativo dalla prossima estate. A maggio il club aveva impedito che la denuncia degli abitanti del quartiere bloccasse addirittura la costruzione.