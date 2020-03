E’ il primo break vero del Bayern Monaco in Bundesliga. Il Lipsia infatti, dopo avere guidato la classifica per diverse giornate, continua a perdere terreno dai bavaresi, vittoriosi 6-0 in casa dell’Hoffenheim. La squadra allenata da Julian Nagelsmann è stata fermata in casa (1-1) dal Bayer Leverkusen, che era andato in vantaggio al 29′ con Bailey. Ci ha pensato l’ex romanista Schick a pareggiare definitivamente i conti al 32′, ma ora la vetta è distante tre punti. Nell’altra sfida domenicale, Union Berlino e Wolfsburg hanno pareggiato 2-2: gara sospesa una decina di minuti dopo che tifosi berlinesi hanno esposto striscioni offensivi nei confronti di Dietmar Hopp, patron dell’Hoffenheim, accusato di non rispettare le regole sul fari play finanziario . Le intemperanze dei tifosi sono scattate poco prima dell’intervallo. Werder Brema-Eintracht Francoforte è stata rinviata.

RISULTATI 24^ GIORNATA

VENERDI’

Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlino 3-3

SABATO

Borussia Dortmund – Friburgo 1-0

Hoffenheim – Bayern Monaco 0-6

Mainz – Paderborn 2-0

Augsburg – Moenchengladbach 2-3

Colonia – Schalke 04 3-0

DOMENICA

Union Berlino – Wolfsburg 2-2

RB Lipsia – Bayer Leverkusen 1-1

Werder Brema – Eintracht Fr. rinviata

CLASSIFICA: Bayern Monaco 52 punti; Lipsia 49; Borussia Dtm 48; Borussia Moenchengladbach 46; Bayer Leverkusen 44; Schalke 36; Wolfsburg 35; Hoffenheim 34; Friburgo 33; Union Berlino 30; Colonia 29; Eintracht 28; Augsburg, Hertha 27; Mainz 25; Fortuna Dusseldorf 21; Werder Brema 17; Paderborn 16.

Colonia, Eintracht Francoforte, Moenchenglabdach e Werder Brema una gara in meno.