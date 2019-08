Successi esterni per Leverkusen, Friburgo e Moenchengladbach

– Il Bayern Monaco risponde prontamente al Borussia Dortmund, vittorioso venerdì sera a Colonia, battendo 3-0 in trasferta – alla Veltins Arena a Gelsenkirchen – lo Schalke 04 nella gara valida per la seconda giornata di Bundesliga. I campioni di Germania in carica contro la formazione guidata da David Wagner hanno messo in mostra un Robert Lewandowski incontenibile, che ha realizzato tutti e tre i gol della partita: dopo 20′ su rigore, al 5′ e al 30′ della ripresa, su assist di Koman. Adesso i bavaresi di Niko Kovac (da segnalare l’esordio dei nuovi acquisti Ivan Perisic, in prestito dall’Inter, e Philippe Coutinho arrivato dal Barcellona) sono a 4 punti in una classifica guidata con 6 lunghezze da Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen.

In un pomeriggio ricco di gol spiccano infatti le affermazioni esterne di Bayer Leverkusen e Friburgo (in entrambi i casi per 3-1, rispettivamente sui campi di Fortuna Dusseldorf e Paderborn), che tengono il passo del Borussia Dortmund, a punteggio pieno con 6 punti. Vittoria esterna con lo stesso risultato anche per il Borussia Moenchengladbach sul campo del Mainz, che permette ai bianconeri di salire a 4 punti, in coabitazione con il Bayern. Successo casalingo per l’Hoffenheim all’ultimo respiro contro il Werder Brema per 3-2, mentre un punto a testa (1-1) per Augsburg e Union Berlino. Il secondo turno del campionato tedesco si completa domenica con i match RB Lipsia-Eintracht Francoforte ed Hertha Berlino-Wolfsburg.