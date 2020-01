Bayern

Moenchengladbach a -2 dalla capolista

Una battuta d’arresto che può riaprire i giochi nella corsa al titolo in Bundesliga. E’ quella in cui è incappata la capolista Lipsia, sconfitta 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nella 19esima giornata del campionato tedesco: i gol del francese Almamy Tourè (ex Monaco) a inizio ripresa e di Filip Kostic in pieno recupero mandano al tappeto la squadra griffata Red Bull, reduce da 9 risultati utili consecutivi. Il Lipsia resta al comando con 40 punti, ma il vantaggio sulle inseguitrici si assottiglia. IlMonaco, in campo in serata davanti al proprio pubblico contro lo Schalke 04, in caso di successo può portarsi a una sola lunghezza dalla prima della classe: un’occasione importante per i bavaresi, campioni in carica, che il 9 febbraio nel 21° turno riceveranno proprio il Lipsia.

Dal canto suo il Borussia Moenchengladbach vincendo 3-1 in casa contro il Mainz si è portato 38 punti, due di distanza dalla vetta (a 36 è salito il Borussia Dortmund dopo il sonoro 5-1 rifilato al Colonia nell’anticipo di venerdì sera). Dopo essere andati in svantaggio per il gol dell’ex Palermo Quaison, i bianconeri hanno risposto pareggiando con Plea, per poi ribaltare la situazione nella ripresa ancora con Plea e Neuhaus nel finale.

In coda vincono Paderborn e le due di Berlino

Vittorie importanti anche in coda per il Paderborn ultimo (2-0 a Friburgo con l’uomo in meno), e delle due squadre di Berlino: l’Union ha sconfitto in casa 2-0 l’Augsburg, mentre l’Hertha è andato a imporsi per 2-1 sul campo del Wolfsburg. La giornata si completerà domenica con le ultime due partite: alle 15.30 Werder Brema-Hoffenheim e alle 18 Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf.