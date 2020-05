BERLINO – La Bundesliga non ha perso tempo: la ripartenza è fissata per sabato 16 maggio. Dopo l’ok alla ripresa della stagione agonistica arrivato ieri dalla cancelliera Angela Merkel, a dare l’ufficialità è il presidente della Lega tedesca, che però invita tutti al pieno rispetto delle regole: “L’allentamento delle misure restrittive non deve significare che il coronavirus non venga più preso seriamente – ha affermato Christian Seifert – Serve massima disciplina e grande responsabilità personale di ciascuno”.





Chiusura entro il 30 giugno

I club sono dunque chiamati ad accelerare la fase di preparazione per portare a termine non solo il campionato, del quale restano ancora nove giornate da disputare, ma anche semifinali e finale di Coppa di Germania. Alcune squadre avrebbero preferito avere a disposizione qualche giorno in più per proseguire gli allenamenti, in vista del tour de force che le attende, ma la volontà dei vertici del calcio tedesco è chiudere la stagione entro il 30 giugno.

Si riparte con Dortmund-Schalke

Le sfide saranno giocate a porte chiuse e nel pieno rispetto del protocollo stabilito per garantire la massima sicurezza a giocatori e staff. La stagione ripartirà dal punto in cui si era interrotta il 13 marzo, a poche ore dall’inizio della 26esima giornata. La classifica vede il Bayern Monaco in vetta con 55 punti, a +4 sul Borussia Dortmund. Il Lipsia di Patrick Schick è terzo a quota 50 lunghezze. Ecco il quadro completo del primo turno da disputare, che riserva subito il derby della Ruhr:

Sabato 16 maggio

Borussia Dortmund-Schalke 04 ore 15.30

Lipsia-Friburgo ore 15.30

Hoffenheim-Hertha Berlino ore 15.30

Fortuna Düsseldorf-Paderborn ore 15.30

Augsburg-Wolfsburg 0re 15.30

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach ore 18.30

Domenica 17 maggio

Colonia-Mainz ore 15:30

Union Berlin – Bayern Monaco ore 18.00

Lunedì 18 maggio

Werder Brema – Bayer Leverkusen ore 20.30





