“Mancano coesione e fiducia”

Jurgen Klinsmann non è più il tecnico dell’Hertha Berlino. Il 55enne allenatore tedesco, ex attaccante dell’Inter, aveva preso la guida del club lo scorso 27 novembre, al posto di Ante Covic, firmando un contratto sino al termine dell’attuale stagione ma ha rassegnato le dimissioni a causa di alcuni dissidi con il club della capitale.

“Per lavorare c’è bisogno di fiducia, soprattutto quando si lotta per la salvezza – ha scritto su Facebook l’ex ct di Germania e Stati Uniti -. Unità, coesione e concentrazione sono le cose più importanti, e non sono state garantite”. Da qui la scelta di lasciare: “Non potevo dare tutto il mio potenziale come allenatore e essere all’altezza delle mie responsabilità. Questo è il motivo per cui ho preferito dimettermi”. Klinsmann lascia l’Hertha (che a gennaio ha ingaggiato l’attaccante del Milan Krzysztof Piatek) al 14esimo posto in Bundesliga a 23 punti, 6 in più sulle penultime Werder Brema e Fortuna Dusseldorf, con un bottino di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle dieci partite che lo hanno visto in panca. Ora il club di Berlino dovrà annunciare un terzo mister per salvare la sua stagione.