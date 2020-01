Super Haaland

– Il ciclone Erling Haaland si abbatte sulla Bundesliga. Dopo aver realizzato una tripletta all’esordio col Salisburgo e una in Champions alla sua prima gara sempre con gli austriaci (Contro il Genk), e senza dimenticare i 9 gol nel successo per 12-0 contro l’Honduras della sua Norvegia ai Mondiali Under 20, l’attaccante novergese infatti ne fa tre anche all’esordio nel campionato tedesco. L’oggetto del desidero di tanti club, tra cui la Juventus, e poi acquistato a sorpresa dal Borussia Dortmund a fine dicembre, è entrato in campo all’undicesimo della ripresa, quando la sua squadra era sotto nel punteggio per 3-1. In poco più di mezzora il giovane bomber di 19 anni ha cambiato il volto del match con una tripletta, trascinando i suoi alla vittoria per 5-3 sull’Augsburg. Haaland promette quindi di essere un bomber più che prolifico anche in Germania.

Al debutto nella formazione giallonera, Haaland è entrato al 56′, ed è andato in gol dopo 183 secondi trascinando i suoi alla vittoria per 5-3, segnando anche al 70′ e al 79′. Di Brandt al 49′ e Sancho al 61′ le altre reti del Borussia Dortmund mentre l’Augsburg si era illuso con i gol di Niederlechner al 34′, Richter al 46′ e ancora Niederlechner al 55′.

Nelle altre gare, l’Eintracht Francoforte ha vinto 2-1 in trasferta contro l’Hoffenheim grazie ai gol di Dost al 18′ e Chandler al 62′, intervallati dal temporaneo pareggio di Stafylidis al 48′. Vince fuori casa anche il Werder Brema superando 1-0 il Fortuna Düsseldorf grazie a un’autorete di Kastenmeier al 66′. Il Friburgo sale al sesto posto imponendosi 2-1 sul campo del Mainz: le reti ospiti sono di Kwon Chang-Hoon al 28′ e Petersen al 41′ mentre il Mainz realizza con Mateta all’82’. L’unica squadra a vincere davanti ai propri tifosi è il Colonia che piega 3-1 il Wolfsburg: a segno Cordoba al 22′ e 45′, Hector al 62′ e Steffen per il Wolfsburg al 66′.

I risultati della diciottesima giornata

Questo il riepilogo dei risultati di giornata: Schalke 04 – Moenchengladbach 2-0 (giocata venerdì), Hoffenheim – Eintracht Francoforte 1-2, Fortuna Dusseldorf – Werder Brema 0-1, Mainz – Friburgo 1-2, Augsburg – Borussia Dortmund 3-5, Colonia – Wolfsburg 3-1, RB Lipsia – Union Berlino alle ore 18.30.

La classifica

Questa la nuova classifica: Lipsia 37 punti; Borussia Moenchengladbach 35; Bayern Monaco, Borussia Dtm, Schalke 33; Friburgo 29; Bayer Leverkusen 28; Hoffenheim 27; Wolfsburg 24; Augbsurg 23; Eintracht 21; Colonia, Union Berlino 20; Hertha 19; Mainz 18; Werder Brema 17; Fortuna Dusseldorf 15; Paderborn 12.