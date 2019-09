– Il Bayern si prende la vetta della classifica in Bundesliga. I campioni di Germania vincono 3-2 sul campo del Paderborn grazie alle reti di Gnabry, Coutinho e Lewandowski. Un successo esterno che vale il sorpasso ai danni del Lipsia, ko in casa contro lo Schalke che si impone per 3-1 con i gol, già nella prima ora di gioco, di Sané, Harit su rigore e Matondo. Vincono anche Bayer e Moenchengladbach, rispettivamente avversarie della Juventus in Champions e della Roma in Europa League. La squadra di Leverkusen batte 3-0 in casa dell’Augsburg grazie all’autogol di Niederlechner e alle reti di Volland e Havertz. Stesso risultato per gli eurorivali dei giallorossi che passano a Hoffenheim con i gol di Plea, Thuram e Neuhaus. Infine vittoria esterna anche per il Wolfsburg che passa 1-0 in casa del Mainz.

Risultati 6/a giornata

Union Berlino – Eintracht Francoforte 1-2 (g. venerdì)

Lipsia – Schalke 1-3

Hoffenheim – Brussia Moenchengladbach 0-3

Mainz – Wolfsburg 0-1

Augsburg – Bayer Leverkusen 0-3

Paderborn – Bayern Monaco 2-3

Borussia Dortmund – Werder Brema ore 18.30

Fortuna Dusseldorf – Friburgo (domenica, ore 15.30)

Colonia – Hertha Berlino (domenica, ore 18)

Classifica: Bayern Monaco 14 punti; Bayer Leverkusen, Lipsia, Moenchengladbach, Schalke 13; Wolfsburg 12; Borussia Dtm, Eintracht, Friburgo 10; Werder Brema 6; Augbsurg, Hoffenheim 5; Hertha, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino 4; Colonia, Mainz 3; Paderborn 1.