Dortmund mette la quarta e insegue il Bayern

– Il Lipsia fallisce l’aggancio al Bayern Monaco sulla prima poltrona della Bundesliga e anzi viene scavalcato dal Borussia Dortmund al secondo posto. Arrivano verdetti importanti per la corsa al vertice nel 25° turno del campionato tedesco, dove la squadra griffata Red Bull e allenata da Julian Nagelsmann è stata fermata sullo 0-0 dal Wolfsburg sul terreno della Volkswagen Arena, mentre i nerogialli espugnano per 2-1 il campo del Borussia Moenchengladbach, cogliendo il quarto successo di fila nello scontro diretto fra pretendenti alla Champions.

Al Borussia-Park vantaggio degli ospiti, all’8′ del primo tempo, con Thorgan Hazard. Poi, al 5′ della ripresa, il pareggio dei padroni di casa con Stindl, ma al 26′ della seconda frazione Hakimi firma la rete decisiva che mette le ali al Dortmund, ora a 51 punti, uno in più del Lipsia e uno in meno in meno della capolista bavarese, impegnata domenica pomeriggio in casa contro l’Augsburg, con la possibilità di allungare sulle rivali.

Poker all’Eintracht, le “Aspirine” al quarto posto

Al quarto posto si porta intanto il Bayer Leverkusen (47 punti), che travolge 4-0 l’Eintracht Francoforte e supera in classifica il Moenchengladbach: gara già in ghiaccio al quarto d’ora (Havertz-Bellarabi), poi nella ripresa uno-due di Paulinho fra il 4′ e il 10′. Finisce in parità fra Schalke e Hoffenheim (1-1): al 20′ gol capolavoro di McKennie, pari al 69′ di Baumgartner sugli sviluppi di un corner. Sotto di due gol dopo appena sei minuti, l’Hertha Berlino riesce a rimediare un punto contro il Werder (2-2) mentre l’altra squadra di Berlino, l’Union, soccombe a Friburgo: 3-1 il finale.

RISULTATI 25^ GIORNATA

VENERDI’

Paderborn – Colonia 1-2

SABATO

Bayer Leverkusen – Eintracht Fr. 4-0

Wolfsburg – RB Lipsia 0-0

Hertha Berlino – Werder Brema 2-2

Friburgo – Union Berlino 3-1

Schalke 04 – Hoffenheim 1-1

Moenchengladbach – Borussia Dtm 1-2

DOMENICA

Bayern Monaco – Augsburg ore 15.30

Mainz – Fortuna Dusseldorf ore 18

CLASSIFICA: Bayern Monaco 52 punti; Borussia Dtm 51; Lipsia 50; Bayer Leverkusen 47; Borussia Moenchengladbach 46; Schalke 37; Friburgo, Wolfsburg 36; Hoffenheim 35; Colonia 32; Union Berlino 30; Eintracht, Hertha 28; Augsburg 27; Mainz 25; Fortuna Dusseldorf 21; Werder Brema 18; Paderborn 16.

Colonia, Eintracht Francoforte, Moenchenglabdach e Werder Brema una gara in meno.