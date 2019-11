– Il Borussia Moenchengladbach prosegue la sua corsa solitaria in vetta alla classifica di Bundesliga. Reduce dal successo al 95′ sulla Roma in Europa League, la squadra di Rose ha confermato il suo momento di grazia battendo per 3-1 il Werder Brema nell’11/a giornata. Un successo fondamentale che le consente di conservare il vantaggio di 4 punti sulle più immediate inseguitici, Bayern Monaco e Lipsia. Gara, di fatto, decisa in 22′: ha aperto le marcature al 20′ Bensebaini, ha raddoppiato, 2′ dopo, Herrmann.

Gli ospiti hanno sprecato l’occasione per rientrare in partita in avvio di ripresa con Klaessen, che ha fallito un calcio di rigore, e al 59′ hanno subito il 3-0 ancora da uno scatenato Herrmann. Nel recupero, con il ‘Gladbach rimasto in 10 per l’espulsione di Bensebaini per doppia ammonizione, è arrivato il gol della bandiera di Bittencourt. Con questa sconfitta il Werder resta impelagato in piena zona retrocessioni con appena 2 punti di vantaggio sul Mainz, terzultimo.