Dura solo una notte il primato del Lipsia. Il Bayern Monaco domina 4-1 fuori casa il Colonia e si riprende la vetta solitaria. I campioni di Germania la chiudono nelle fasi iniziali con i gol di Lewandowski (sinistro sotto la traversa per il capocannoniere, 23 gol in 22 giornate), Coman e Gnabry arrivati nello spazio di 9′. Nella ripresa ancora Gnabry per il poker e spazio anche per il gol della bandiera dei padroni di casa, firmato da Huth. Successivamente, con il Bayern rilassato, i padroni di casa hanno avuto numerose occasioni per accorciare ancora, ma il portiere dei bavaresi Neuer ha chiuso loro la strada.

RISULTATI 22^ GIORNATA

VENERDI’

Borussia Dortmund – Eintracht Fr. 4-0

SABATO

RB Lipsia – Werder Brema 3-0

Hoffenheim – Wolfsburg 2-3

Augsburg – Friburgo 1-1

Paderborn – Hertha Berlino 1-2

Union Berlino – Bayer Leverkusen 2-3

Fortuna Dusseldorf – Moenchengladbach 1-4

DOMENICA

Colonia – Bayern Monaco 1-4

Mainz – Schalke 04 ore 18

CLASSIFICA: Bayern Monaco 46 punti; Lipsia 45; Borussia Dtm, Borussia Moenchengladbach 42; Bayer Leverkusen 40; Schalke 35; Friburgo, Hoffenheim 33; Wolfsburg 31; Eintracht 28; Augsburg 27; Hertha, Union Berlino 26; Colonia 23; Mainz 21; Fortuna Dusseldorf, Werder Brema 17; Paderborn 16.

Moenchenglabdach e Colonia una gara in meno