– Il Bayern Monaco si ferma a Lipsia dopo quattro mesi e 18 risultati utili consecutivi. I bavaresi infatti sono stati sconfitti per 2-1 grazie a Keita e Werner che ribaltano il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Wagner.

KEITA RISPONDE A WAGNER – Il Bayern Monaco parte forte e al 12′ Sandro Wagner trova il gol dell’1-0 grazie a un colpo di testa sull’assist di un ritrovato James Rodriguez, apparso subito in forma dopo l’infortunio. I bavaresi spingono ancora di più alla ricerca del raddoppio, ma Keita non ci sta: il guineano comincia a recuperare un grande numero di palloni, mentre Bruma e Kampl bloccano le fasce laterali. Bernat e Muller sono poco incisivi, Sandro Wagner non tocca più palla e al 37′ arriva il meritato pareggio di Keita che con il sinistro supera Ulreich in uscita.

WERNER COLPISCE – All’inizio del secondo tempo In avvio di ripresa Lipsia all’arrembaggio e vantaggio grazie a Werner che con un preciso diagonale supera Ulreich dopo il buco del centrocampo bavarese. I sassoni potrebbero anche chiuderla ma lo stesso Werner e Laimer si divorano il gol del 3-1. A questo punto Heynckes si gioca le carte Ribery e Lewandowski per ribaltare la partita, ma gli ospiti creano poco e non mettono i brividi alla retroguardia di Hasenhuttl che se la cava egregiamente.

LA NUOVA CLASSIFICA – Cambia poco in classifica, con il Bayern che dopo 27 giornate ha 17 punti di vantaggio sullo Schalke: Bayern Monaco 66 punti; Schalke 49; Borussia Dortmund 48; Eintracht 45; Bayer Leverkusen 44; RB Lipsia 43; Hoffenheim 39; Stoccarda 37; Monchengladbach 36; Hertha Berlino, Augsburg 35; Werder Brema 33; Hannover 32; Friburgo 30; Wolfsburg, Mainz 25; Colonia 20; Amburgo 18.