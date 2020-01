– Il Bayern passeggia (0-4) a Berlino contro l’Hertha e, grazie al 4° successo di fila, si mantiene in corsa per il titolo, a -4 dal Lipsia capolista. Tra i protagonisti del match anche l’interista Perisic che fornisce l’assist per l’1-0 al 60′ a Muller e si vede ricambiare il favore dal compagno mettendo la firma sul definitivo poker all’84’. Nel mezzo sono arrivati anche il 2-0 di Lewandowski (al 19° centro in campionato) su rigore il 3-0 di Thiago Alcantara al 76′.

Nell’altra gara del turno il Bayer Leverkusen ha vinto per 4-1 sul campo del Paderborn. Le “Aspirine” chiudono il primo tempo sul 3-0, grazie alla doppietta di Volland e al gol di Baumgartlinger. Nella ripresa il Paderborn accorcia con Srbeny ma al 75′ Haverts la chiude. Dopo due sconfitte consecutive, il Bayer torna a vincere e a mettere la palla in rete, portandosi al sesto posto della Bundesliga, con 31 punti all’attivo. Il Paderborn rimane ultimo con 12 punti.

CLASSIFICA: Lipsia 40 punti; Bayern Monaco 36; Borussia Moenchengladbach 35; Borussia Dtm, Schalke 33; Bayer Leverkusen 31; Friburgo 29; Hoffenheim 27; Wolfsburg 24; Augbsurg 23; Eintracht 21; Colonia, Union Berlino 20; Hertha 19; Mainz 18; Werder Brema 17; Fortuna Dusseldorf 15; Paderborn 12.