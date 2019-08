ROMA – Bayern Monaco inesorabile nella terza giornata di Bundesliga: 6-1 al Mainz. Di nuovo in gol Lewandowski, che risponde alla tripletta di ieri di Timo Werner. Prima rete in Bundesliga, invece, per l’ex Inter Ivan Perisic con un bel colpo di testa. Di Pavard, Alaba,. Coman e Davies gli altri gol dei bavaresi, che salgono a 7 punti in classifica, 2 dietro alla capolista Lipsia. Pareggio interno a reti inviolate per il Bayer Leverkusen, rivale della Juventus in Champions League, contro l’Hoffeneim. Rotonda vittoria per 3-0 dello Schalke in casa contro l’Hertha Berlino. Colpo esterno del Colonia, 2-1, sul campo del Friburgo all’ultimo respiro. Il Wolfsburg impatta in casa con il Paderborn, 1-1, con i neopromossi che muovono la classifica conquistando il primo punto.

RISULTATI 3^ GIORNATA

VENERDI’

Moenchengladbach – RB Lipsia 1-3

SABATO

Bayern Monaco – Mainz 6-1

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 0-0

Friburgo – Colonia 1-2

Schalke 04 – Hertha Berlino 3-0

Wolfsburg – Paderborn 1-1

Union Berlino – Borussia Dtm ore 18.30

DOMENICA

Werder Brema – Augsburg ore 15.30

Eintracht Fr. – Fortuna Dusseldorf ore 18







