Rummenigge: “Con Hansi la squadra è cresciuta”

– Il Bayern Monaco va avanti con Hansi Flick. Il club campione di Germania ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 con il 55enne tecnico, capace di conquistare la fiducia della società grazie ai risultati ottenuti prima dello stop dell’attività agonistica per l’emergenza coronavirus. Flick era subentrato a inizio novembre all’esonerato Niko Kovac come tecnico ad interim, per poi essere confermato fino al termine della stagione.

“Siamo molto contenti del suo lavoro – l’elogio dell’ad Karl-Heinz Rummenigge – La squadra è cresciuta sotto la sua guida, gioca un bel calcio e questo si riflette anche sui risultati. Siamo l’unico club tedesco in corsa su tutti i fronti e siamo convinti che in futuro continueremo a raggiungere i nostri obiettivi assieme ad Hansi”.



Flick: “Possiamo fare molta strada”

“Con la società abbiamo definito la direzione da seguire per i prossimi anni e sono sicuro che possiamo ottenere molto insieme”, commenta invece Flick, giocatore del Bayern dal 1985 al 1990, ex vice di Trapattoni al Salisburgo ed entrato nello staff tecnico dei bavaresi la scorsa estate. Sotto la sua guida la squadra ha ritrovato la leadership della Bundesliga prima della sospensione e ha ipotecato i quarti di Champions, grazie al 3-0 di Stamford Bridge nell’andata degli ottavi col Chelsea.