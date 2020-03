Cambia il principale inseguitore, ma soprattutto aumenta il vantaggio in classifica. Il Bayern Monaco non si ferma, batte 2-0 l’Augsburg e consolida il primato in classifica, portandosi a +4 sul Borussia Dortmund, che ieri ha scavalcato il Lipsia al secondo posto. Gara decisa nella ripresa con due gol di pregevole fattura. Apre Muller (53′) con una inserimento per vie centrali dopo un lancio dalla zona mediana, chiude Goretzka (91′) con un destro ravvicinato dopo uno scambio sullo stretto con Gnabry. In mezzo parecchie occasioni per gli ospiti, troppo imprecisi però sotto porta.

RISULTATI 25^ GIORNATA

VENERDI’

Paderborn – Colonia 1-2

SABATO

Bayer Leverkusen – Eintracht Fr. 4-0

Wolfsburg – RB Lipsia 0-0

Hertha Berlino – Werder Brema 2-2

Friburgo – Union Berlino 3-1

Schalke 04 – Hoffenheim 1-1

Moenchengladbach – Borussia Dtm 1-2

DOMENICA

Bayern Monaco – Augsburg 2-0

Mainz – Fortuna Dusseldorf ore 18

CLASSIFICA: Bayern Monaco 55 punti; Borussia Dtm 51; Lipsia 50; Bayer Leverkusen 47; Borussia Moenchengladbach 46; Schalke 37; Friburgo, Wolfsburg 36; Hoffenheim 35; Colonia 32; Union Berlino 30; Eintracht, Hertha 28; Augsburg 27; Mainz 25; Fortuna Dusseldorf 21; Werder Brema 18; Paderborn 16.

Colonia, Eintracht Francoforte, Moenchenglabdach e Werder Brema una gara in meno.