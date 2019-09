Hoeness contro la Federcalcio tedesca

– Prima la minaccia, poi un passo indietro. Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, si è detto pronto a boicottare la nazionale tedesca se Manuel Neuer, portiere dei bavaresi, dovesse perdere il suo status di portiere titolare a favore di Marc-Andre Ter Stegen. Più tardi il dirigente tedesco si è detto “pentito” di quanto affermato, ma non ha smentito quando dichiarato alla Bild.

Quando a Hoeness viene chiesto se la concorrenza tra Neuer e Marc-Andre Ter Stegen tra i pali possa ricordare quella tra Oliver Kahn e Jens Lehmann prima del Mondiale del 2006, il presidente del Bayern ha risposto senza troppi giri di parole: “No. Ma non accetteremo mai che in questo caso ci sia un cambiamento. Prima che ciò accada, non manderemo più i giocatori del Bayern in nazionale”. Una minaccia nemmeno troppo velata che, se messa in pratica, costituirebbe una violazione del regolamento della Fifa. La scorsa settimana Hoeness aveva inoltre criticato la Federcalcio tedesca e il ct della Germania, Joachim Loew, per non aver difeso Neuer nella polemica con Ter Stegen. Il portiere del Barcellona si era lamentato sostenendo di avere poco spazio in nazionale. Neuer aveva definito le sue parole “fuori luogo” e lo aveva criticato per aver espresso il proprio punto di vista pubblicamente.

Dichiarazioni non smentite

Successivamente Uli Hoeness ha fatto un passo indietro rispetto alla sua prima forte presa di posizione. Ma il dirigente non ha smentito bensì si è detto solamente “pentito”. “Dopo la partita con la Stella Rossa – si legge in una nota del Bayern diffusa dal ‘Der Spiegel’- Hoeness ha fatto delle dichiarazioni sul ruolo di portiere della nazionale tedesca che oggi, a distanza di giorni, non tornerebbe a fare. Per lui il tema è chiuso e non ci saranno altre dichiarazioni”.