Le altre

– L’impatto di Erling Haaland sulla Bundesliga continua a essere travolgente. Alla prima da titolare dopo aver realizzato cinque gol nei due spezzoni già giocati con la maglia del Borussia Dortmund, il prodigio norvegese ex Salisburgo conferma di essere quel predestinato che in molti avevano immaginato in occasione degli ormai celebri nove gol rifilati all’Honduras nel Mondiale Under 20. Haaland segna altri due gol contro l’Union Berlino nel netto 5-0 che permette al Dortmund di salire momentaneamente al terzo posto, mentre il Bayern Monaco si impone in casa del Mainz (1-3) e allunga a +2 sul Lipsia, impegnato nel big match con il Gladbach. Per i bavaresi, a segno il solito Lewandowski, Muller e Thiago Alcantara: tre gol in 26′ e pratica archiviata, inutile il gol di St.Juste a fine primo tempo.

L’Hoffenheim si porta a ridosso della zona Europa battendo il Leverkusen quinto in classifica: apre Diaby per le “Aspirine”, poi i padroni di casa ribaltano con Kramaric e Skov. Stesso risultato per l’Augsburg, che si ritrova in svantaggio contro il Werder Brema per l’autogol dell’ex romanista Jedvaj ma riesce a imporsi con i gol di Niederlechner e Vargas. Pareggio per 1-1 tra Fortuna Dusseldorf e Eintracht Francoforte: prima da titolare per Valon Berisha per i padroni di casa, passati in vantaggio con Aykhan a 12′ dalla fine. Di Chandler, in pieno recupero, il pareggio.