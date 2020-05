– Sarà stata forse la lunga e forzata rinuncia alle partite, ma sono bastati pochi allenamenti a Yannick Gerhardt, centrocampista del Wolfsburg, per esagerare nella foga e dover dire addio anzitempo alla sua stagione. Il tedesco è stato infatti condotto in ospedale per fratture facciali multiple dopo uno scontro di gioco in allenamento con un compagno: un impatto ad alta quota che lo ha messo ko a una settimana dal ritorno in campo in Bundesliga, previsto sabato contro l’Augsburg. “E’ stato uno scontro di gioco, saltando per colpire di testa. Che amarezza”, ha dichiarato il tecnico Oliver Glasner. Dopo l’incidente, avvenuto sabato, Gerhardt è stato trasportato all’ospedale di Braunschweig e ora i medici del club dovranno decidere se sottoporlo o meno a un intervento chirurgico.