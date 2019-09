La denuncia da parte di una donna

L’accusa è di quelle gravi, ma per il momento si tratta solo di un sospetto. Christoph Metzelder, 38enne ex difensore della nazionale tedesca e del Real Madrid, sarebbe stato messo sotto inchiesta dalla polizia di Amburgo per la presunta diffusione di immagini pedopornografiche. A rivelarlo è il quotidiano tedesco “Bild”.

L’appartamento di Metzelder, che sta frequentando un corso della Federcalcio tedesca per il patentino di allenatore, è stato sottoposto a perquisizione. Sempre secondo la “Bild”, Metzelder sarebbe stato denunciato da una donna, con cui l’ex difensore aveva avuto una relazione e alla quale avrebbe inviato via Whatsapp 15 foto pornografiche di minori. Gli investigatori per ora si sono limitati a sequestrare il telefono e un computer dell’ex giocatore tedesco che, però, non è stato arrestato. Intanto l’emittente pubblica Ard ha sospeso

la collaborazione con l’ex giocatore, consultato in veste di esperto durante le trasmissioni.