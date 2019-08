Troppo forte il Lipsia, e per l’Union Berlino l’esordio assoluto nella Bundesliga si trasforma in una disfatta: la squadra di Julian Nagelsmann infatti passa 4-0 allo Stadion An der Alten Försterei.

I tifosi di casa si prendono inizialmente la scena, prima mostrando le foto dei sostenitori che non ci sono più e che non hanno potuto vivere lo storico esordio nel massimo campionato tedesco, quindi rimanendo in silenzio per 15′ come forma di protesta verso la Red Bull, proprietaria del Lipsia.

Lipsia che però sul campo detta legge: al 16′ Halstenberg porta avanti i suoi con un destro a giro dal vertice dell’area, poi al 31′ serve al limite Sabitzer che di prima intenzione non lascia scampo a Gikiewicz. Nel finale di tempo è Werner a calare il tris, dopo una combinazione con Sabitzer. Nel secondo tempo, al 24′, il 4-0 porta la firma dell’ex Psg Nkunku, che da due passi insacca sulla torre ancora di Sabitzer.

Nell’altra gara domenicale, l’Eintracht Francoforte supera di misura l’Hoffenheim: a decidere è il gol siglato dopo appena 35 secondi da Hinteregger, che gira in rete al volo sul cross dalla destra di Kostic.

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Bayern Monaco – Hertha Berlino 2-2

SABATO

Borussia Dortmund – Augsburg 5-1

Bayer Leverkusen – Paderborn 3-2

Wolfsburg – Colonia 2-1

Werder Brema – Fortuna Dusseldorf 1-3

Friburgo – Mainz 3-0

Moenchengladbach – Schalke 0-0

DOMENICA

Eintracht Fr. – Hoffenheim 1-0

Union Berlino – RB Lipsia 0-4