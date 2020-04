Partite virtuali con migliaia di spettatori

– Creatività e ingegno per dare un calcio al coronavirus. Dalla Germania arrivano curiose iniziative ideate dai club delle categorie inferiori per cercare di superare la crisi. Oltre all’emergenza sanitaria, infatti, il Covid-19 sta facendo sentire i suoi effetti anche a livello economico e, se i colossi del pallone europeo e mondiale hanno le risorse per tenere botta, tante società delle serie minori rischiano davvero di scomparire. Ecco allora che le squadre di calcio di terza e quarta divisione tedesca stanno dando fondo a tutta la loro fantasia per raccogliere risorse necessarie alla sopravvivenza.

Dalle partite virtuali, passando per sciarpe, salsicce e birra, fino ad arrivare addirittura all’acquisto di anticorpi: sono tante le proposte avanzate in Germania. La BFC Dynamo, squadra di quarta divisione, ha organizzato per sabato un incontro virtuale con l’FC Corona Covid-19, “probabilmente la squadra più impopolare del pianeta”. Tre le tipologie di biglietti in vendita: un ticket da 1 euro, uno premium da 10 e uno VIP da 50 euro. I tifosi hanno risposto con entusiasmo, visto che ad oggi sono già stati acquistati 50 mila tagliandi. Un’iniziativa, dunque, che segue l’idea lanciata dal Lokomotive Lipsia. Il club, con ben 126 anni di storia alle spalle e vincitore del primo campionato tedesco nel 1903, ha raccolto oltre 120 mila euro grazie alla vendita dei biglietti, al costo di 1 euro ciascuno, per un match virtuale contro un avversario invisibile in programma l’8 maggio.

Salsicce e birre immaginarie per i tifosi

Stesso discorso vale per il Uerdingen 05, club tedesco di terza serie, che ha offerto tagliandi a partire da 5 euro per una gara che non verrà mai disputata, nella speranza di riempire idealmente il Grotenburg Stadion di Krefeld, impianto da 35 mila posti appena ultimato. Tornando alla BFC Dynamo, c’è da dire che la società di Berlino è tra quelle che hanno messo in vendita anche una salsiccia virtuale per i fan, proprio come il Rot-Weiss Essen, che in aggiunta offre una birra immaginaria e biglietti che i tifosi potranno utilizzare al momento dell’eventuale ripresa della stagione non ancora ultimata. Il tutto senza dimenticare le persone bisognose, considerando che il 5% delle entrate sarà devoluto in beneficenza.

Giornate rétro e menzioni sui banner dello stadio

Il BSG Chemie Lipsia, invece, ha messo insieme la bellezza di 185 mila euro (l’obiettivo iniziale era raccoglierne 80 mila) grazie a pacchetti che contengono vari oggetti, tra i quali una sciarpa speciale del club, una foto della squadra o una menzione sul banner dello stadio. “Non è solo una donazione, i fan ottengono qualcosa in cambio. Portano il BSG a casa loro in un momento in cui non possono andare allo stadio”, ha spiegato il presidente Frank Kuehne. Il Babelsberg, club di quarta divisione, offre ai tifosi una giornata rétro ogni fine settimana, con repliche di partite di club famosi al costo di 3 euro oppure di 20 euro per un abbonamento di due mesi.

In vendita anche gli anticorpi

Davvero singolare infine la pensata dell’Enerhie Cottbus, che cerca di finanziarsi con i cosiddetti “anticorpi”, in vendita a 16,99 euro cadauno, per rendere il club immune dalle ricadute economiche del coronavirus. Chissà che anche al calcio italiano non venga in mente di seguire l’esempio tedesco e di ideare altre creative iniziative per superare le difficoltà.