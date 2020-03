BERLINO – La Bundesliga potrebbe riprendere il 16 maggio, giorno in cui in realtà si sarebbe dovuta concludere. E’ questo il programma della Lega calcio tedesca (DFL) dopo la raccomandazione di prolungare ulteriormente la sospensione delle partite di prima e seconda divisione, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, a causa del coronavirus.

Porte chiuse fino al 30 giugno

La stagione dovrebbe ora concludersi con partite a porte chiuse il 30 giugno. Attualmente sono stati giocati 25 turni su 34 e in testa c’è il Bayern Monaco con 55 punti, 4 in più del Borussia Dortmund e 5 più del Lipsia. A causa dell’attuale pandemia di coronavirus, il comitato esecutivo della DFL aveva raccomandato una proroga della sospensione fino almeno al 30 aprile. I 36 club professionisti devono approvare questo passaggio durante l’assemblea generale del 31 marzo. “Tutti i club vogliono concludere la stagione e restiamo ottimisti. Verrà anche un momento in cui le persone saranno ansiose di vedere la Bundesliga e possiamo aiutarle a distrarle dalle preoccupazioni quotidiane”, ha dichiarato Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte. Bobic inoltre considera la pausa fino ad aprile una decisione “ragionevole”. Oliver Mintzlaff, presidente del Lipsia, ha anche ritenuto che la raccomandazione della presidenza della DFL fosse “logica” e ha espresso il suo pieno sostegno. Secondo il Bild, inoltre, la Champions League europea si giocherà fino alla fine di luglio in versione ridotta e senza partite di andata e ritorno nei quarti di finale e in semifinale.





