La Bundesliga ha una capolista solitaria dopo il mucchio selvaggio determinato dalla partite del sabato. E’ il Borussia Moenchengladbach, rivale della Roma in Europa League, che travolge con un netto 5-1 l’Augsburg. Gara senza storia. Già dopo 13 minuti padroni di casa sul 3-0 grazie al gol di Zakaria (2′) e alla doppietta di Hermann (8′ e 13′), poi al 39′ arriva il 4-0 di Plea. Nella ripresa, al 35′, accorcia Niederlechner per gli ospiti, ma al 3′ Embolo fissa il risultato sul 5-1. In classifica il Moenchengladbach si porta al comando con 16 punti, 2 in più delle inseguitrici.

RISULTATI 7^ GIORNATA



VENERDI’

Hertha Berlino – Fortuna Dusseldorf 3-1

SABATO

Bayern Monaco – Hoffenheim 1-2

Bayer Leverkusen – RB Lipsia 1-1

Friburgo – Borussia Dtm 2-2

Paderborn – Mainz 1-2

Schalke 04 – Colonia 1-1

DOMENICA

Moenchengladbach – Augsburg 5-1

Wolfsburg – Union Berlino ore 15.30

Eintracht Fr. – Werder Brema ore 18

CLASSIFICA: Borussia Moenchengladbach 16 punti; Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Friburgo, Lipsia, Schalke 14 punti; Wolfsburg, Borussia Dtm 12; Eintracht, Hertha 10; Hoffenheim 8; Werder Brema 7; Mainz 6; Augbsurg 5; Colonia, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino 4; Paderborn 1.