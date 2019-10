Le altre

– Secondo passo falso consecutivo per il Bayern Monaco. L’ottavo turno della Bundesliga lascia l’amaro in bocca alla formazione di Niko Kovac, che dopo il ko interno con l’Hoffenheim si fa rimontare fuori casa dall’Augsburg: i bavaresi, sotto dopo neanche sessanta secondi per mano di Richter, ribaltano la sfida con le reti di Lewandowski e Gnabry ma si lasciano riprendere in pieno recupero da Finnbogason. Finisce invece 1-1 lo scontro al vertice tra Lipsia e Wolfsburg: vantaggio dei padroni di casa con il solito Timo Werner, pareggio di Weghorst a 8′ dalla fine.

Vittoria preziosissima nelle zone calde per l’Union Berlino, che dopo quattro sconfitte consecutive stende 2-0 il Friburgo con i gol di Bulter e Ingvartsen. Il Dusseldorf piega di misura il Magonza, sfruttando soltanto nel finale la superiorità numerica dettata dall’espulsione dell’ex Fiorentina Edimilson Fernandes: risolve Hennings all’82’. Pareggio tra Werder Brema ed Hertha Berlino: Sargent porta in vantaggio i padroni di casa, risponde Lubebakio al 70′.