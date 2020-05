Mercoledì la decisione della Merkel

Fulmine a ciel sereno in Germania: 10 calciatori sono stati trovati positivi al coronavirus e la ripresa della Bundesliga, che sembrava imminente, adesso è tutt’altro che scontata. La notizia è stata data dalla DFL, la Lega calcio tedesca, che non ha rivelato alcun dettaglio sull’identità delle persone positive dopo i 1724 tamponi effettuati a tutti i calciatori delle 36 squadre di prima e seconda divisione (Bundesliga e Zweiteliga, 18 a testa).

I positivi – tre erano stati già comunicati dal Colonia – sono stati isolati e i club coinvolti hanno attuato le misure previste dal protocollo sanitario. Una seconda tornata di test è prevista in settimana e ci si aspetta che possano esserci nuovi casi: la Dfl spiega che i controlli ravvicinati servono anche a “ridurre la probabilità di falsi negativi”. La Lega tedesca ricorda poi che le squadre, nel momento in cui saranno autorizzate le sedute di gruppo, saranno sottoposte a test due volte a settimana e che in caso di positività saranno le autorità sanitarie locali a decidere quali misure adottare.

Secondo le normative in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un caso positivo deve necessariamente osservare un periodo di isolamento di 14 giorni. Per questo la ripresa della Bundesliga – fissata nelle intenzioni dei club per il 15 maggio – adesso è decisamente meno sicura. Una decisione in tal senso è attesa da Angela Merkel nella giornata di mercoledì prossimo, salvo eventuali slittamenti dopo queste ultime notizie.