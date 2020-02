Liverpool ha deciso di dedicare un parco a George Harrison, ex chitarrista dei Beatles, morto nel 2001.

Uno spazio verde commemorativo in onore del chitarrista dei Beatles, George Harrison, aprirà a Liverpool il prossimo anno. Il progetto, chiamato George Harrison Woodland Walk, è stato annunciato il 25 febbraio in quello che sarebbe stato il 77 ° compleanno del musicista.

Sarà costruito su un sito di 12 acri ad Allerton, nel sud di Liverpool, vicino al sobborgo di Wavertree, dove è cresciuto. Il consiglio comunale di Liverpool e la tenuta di George Harrison supervisioneranno la creazione del memoriale, che presenterà installazioni e opere di artisti liverpooliani ispirate ai suoi testi.

Il sito di Allerton, acquistato dal consiglio comunale nel 2018, è attualmente una miscela di boschi e prati.

George Harrison, il parco omaggio a Liverpool

Gli artisti sono incoraggiati a presentare idee per varie installazioni da inserire nel sito, che si trova nel sud della città dove è cresciuto il chitarrista.

Il video di My Sweet Lord:

Harrison, che ha anche cantato nei Fab Four, è morto a 58 anni nel 2001.

Woodland Walk: la struttura del parco

Il bosco maturo e il prato di fronte alle Torri Allerton saranno trasformati il ​​prossimo anno in un sito paesaggistico accessibile.

Una serie di installazioni artistiche – ispirate alla vita e ai testi dell’uomo noto come “The Quiet Beatle” – saranno erette sul posto. Per fare ciò, si consentirà agli studenti di tutta la regione di trascorrere tempo lì, per conoscere la natura e l’ambiente.

La vedova di Harrison, Olivia, ha affermato che non esiste un “modo migliore” per commemorare il marito se non con un giardino, “che può diventare un luogo di tranquillità e riflessione“.

Il sindaco della città – Joe Anderson – ha dichiarato: “È stata una delle mie ambizioni come sindaco quella di trovare un modo appropriato per noi come città per celebrare uno dei nostri figli più amati“.

Una statua della band è stata collocata sul lungomare della città nel 2015, pagata da The Cavern Club. Un albero di pino – invece – fu eretto in memoria di Harrison a Griffith Park, a Los Angeles, cinque anni fa dopo che un precedente era stato infestato – ironia della sorte – dagli scarafaggi.



