Nike e Adidas insieme contro razzismo e violenza. I due colossi dello sport scendono in campo insieme, su Twitter, mentre l’America è scossa dall’uccisione di George Floyd e dai disordini che dilagano nel paese. “Per una volta, non farlo”, è il messaggio d’apertura della clip che Nike, rinnegando il proprio ‘Just do it’, pubblica su Twitter. “Non fingere che non esista un problema in America. Non voltare le spalle davanti al razzismo. Non accettare che vite innocenti ci vengano strappate. Non usare altre scuse. Non pensare che questo non ti riguardi. Non restare seduto in silenzio. Facciamo tutti parte del cambiamento”, dice l’azienda dello swoosh. Tra i migliaia di retweet, spunta quello dell’Adidas. La casa tedesca fa proprio il messaggio della concorrenza: “Insieme è il modo per andare avanti. Insieme è il modo per cambiare”.

Fonte