Novità sul fronte della sicurezza degli edifici, in particolare religiosi. La Consulta veneta dei Geometri, infatti, durante l’edizione del Salone Internazionale del Settore Religioso – Koinè 2019, in Fiera a Vicenza, ha presentato il nuovo progetto di monitoraggio degli edifici di culto del territorio. Si tratta di un fondo rotativo stanziato dai Geometri del Veneto e volto a facilitare la fase di start up da parte della Curia, come delineato dal Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia, Paolo Biscaro: “Abbiamo verificato l’esigenza di mettere in sicurezza il patrimonio di beni immobili di proprietà della Chiesa che, in Veneto, sono oltre 4.000”.

Fonte