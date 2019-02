In occasione del Salone Internazionale del Settore Religioso, Koinè 2019, che si è tenuto dal 16 al 18 febbraio in Fiera a Vicenza, la Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto ha convocato “Gli Stati Generali dell’Edilizia di Culto” che hanno coinciso con l’edizione del trentennale della kermesse fieristica. Nei tre giorni di manifestazione hanno così preso vita una serie di incontri, in un padiglione dedicato e in continuità con la Biennale 2018 che ha rilanciato l’attenzione sul tema dello Spazio Sacro, ma soprattutto a 60 anni dal Concilio Vaticano II, con numerosi momenti di studio e approfondimento, scambio di esperienze e presentazioni di progetti, tecnologie e prodotti.

