Gentile

“Ricambio difensori problema annoso in Italia”

– E’ stato l’ultimo ct campione d’Europa con l’Under 21 nell’ormai lontano 2004, tuttavia dopo la fine dell’avventura con gli azzurrini non ha più trovato nessuno che gli proponesse in Italia una panchina. Una situazione piuttosto singolare, della quale Claudionon si capacita. “Le richieste le ho dall’estero ma voglio capire perché non posso allenare nel mio Paese – afferma con rammarico il campione del mondo a Spagna ’82 a ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno -. Purtroppo non mi sono piegato, ho scelto di fare di testa mia, di pagare di testa mia se non fossi stato all’altezza della situazione. Facevo i risultati, i giocatori li sceglievo io ma a qualcuno dava fastidio e mi hanno fatto terra bruciata attorno. Vent’anni fa un grande allenatore come Mazzone diceva che ci sono allenatori e allenatori-accompagnatori”.

Quindi lui che da difensore ha limitato campioni del calibro di Maradona lancia l’allarme su una carenza che sta emergendo in questo ruolo nel nostro Paese. “Non ci sono più difensori, si dice già da qualche anno, e questa mancanza si fa sentire quando devi sostituire gente che ha una certa età e hai bisogni di ricambi – sottolinea Gentile -. Non riesco ad attribuire il nome ‘difensore’ guardando al materiale che si vede nelle squadre di oggi. E questo sarà un peso, potrebbe essere causa di tanti risultati negativi, se non si corre ai ripari. L’Italia è sempre stata riconosciuta come la patria dei grandi difensori ma quello che manca è la consapevolezza di voler lavorare su un determinato ruolo”. L’ex terzino della Juve di Trapattoni concede una battuta su De Ligt, arrivato in bianconero con grandi attese ma fin qui poco convincente: “E’ un ragazzo che darà grandi soddisfazioni, ci vuole un po’ di tempo ma se dovesse fallire lui siamo davvero messi male. Penso che a breve tornerà ad essere uno dei difensori più forti a livello mondiale”.

“Nazionale? Qualificazione meritata, ora arrivano impegni veri”

Nel corso del suo intervento il discorso si sposta poi sul cammino della Nazionale guidata da Roberto Mancini in vista degli Europei del prossimo anno, che Gentile promuove. “Vincere fa sempre bene, però poi bisogna aspettare gli impegni veri. Il cammino non è stato così difficile, è stato facile ottenere dei risultati ma meritati. Vedremo all’Europeo che ruolo avrà l’Italia. I potenziali ci sono, adesso servono i risultati – il giudizio dell’ex ct dell’Under 21 – Non sarà facile andare avanti nel torneo. Certo, sembra che la Nazionale sia la squadra dove far crescere i giovani e questo è sbagliato. Dobbiamo però confidare nella voglia di questi ragazzi”. E se qualcuno sbaglia, come successo con Zaniolo e Kean durante l’ultimo Europeo under 21, “bisogna essere inflessibili: quando rappresenti una nazione e hai elementi che non hanno un comportamento consono, devi cercare di rimettere le cose al posto. Magari col tempo qualcuno può migliorare ma se non sei subito tempestivo, puoi avere un peggioramento della situazione”.