“Un pestaggio crudele, gratuito, del tutto immotivato”. Ancora più sconvolgente, a parere di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, se si pensa che il cronista di Repubblica Stefano Origone urlava di essere un giornalista mentre veniva picchiato dagli agenti della polizia in tenuta antisommossa a Genova. “‘Ero come un pallone, preso a calci’: l’espressione usata da Stefano per spiegare la violenza su di lui è la stessa frase che sentimmo da una vittima dei pestaggi di Genova nel 2001, un altro giornalista Mark Cowell”, dice all’Adnkronos Noury. “E’ necessario più che mai oggi – i fatti di Genova lo dimostrano ancora una volta – introdurre i codici identificativi sulle divise dei poliziotti“, esorta.

