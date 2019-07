Citano don Lorenzo Milani e denunciano la multa di 200 euro che la polizia municipale ha comminato a un clochard, giovedì sera, colpevole di dormire in piazza Piccapietra. L’associazione San Marcellino – Genova – Opera sociale Gesuiti che si occupa di accoglienza e assistenza alle persone senza fissa dimora suona l’allarme: sulla ricevuta consegnata alla persona è indicato a caratteri grandi “trasgressore”, perchè, si legge sul verbale della contravvenzione, “bivaccava sui gradini, scalinate, scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o importanza culturale, storica o architettonica, spettacolo, intrattenimento nei sottopassi o svrappassi, sulla soglia di altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti la pubblica via e/o il suolo privato a uso pubblico”.

I volontari di San Marcellino usano le parole di don Lorenzo Milani (“Gesù come il disoccupato e l’operaio ha sentito che l’ingiustizia sociale è una bestemmia e come loro ha lottato per un mondo migliore”) denunciando il fatto avvenuto a Genova. Lo rilancia su Facebook, e attacca, Alberto Cattaneo, Pd, consigliere municipale Centro Est: “C’è una società, e chi la governa, che non mette anzitutto al centro l’uomo e la sua fragilità. Costruiamo alternative per evitare tutto questo”, invita.

Giovedì sera, poco dopo le 22, in piazza Piccapietra, nel centro di Genova, si stava riposando una persona senza fissa dimora: sarpresa dagli agenti della polizia municipale, le è stata comminata una multa di 200 euro, perchè, hanno spiegato i vigili, stava violando all’articolo 28, comma 1, del regolamento di Polizia Urbana. Dopo poco si è levata l’indignazione dell’Associazione San Marcellino e immediatamente la presa di posizione politica del Pd, del consigliere eletto nello stesso Municipio in cui sono accaduti i fatti.