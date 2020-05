Un aeroporto a prova di Covid-19. E’ l’obiettivo di uno studio pilota che vede la sperimentazione di un software sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) allo scalo ‘Cristoforo Colombo’ di Genova. La tecnologia, una sorta di ‘grande fratello’, è in grado di monitorare automaticamente il rispetto del distanziamento sociale. ‘Social distancing’, questo il nome del software, è in grado di utilizzare le telecamere di sorveglianza per generare una mappa dell’ambiente sfruttando l’intelligenza artificiale e circoscrivere un raggio intorno a tutte le persone presenti, segnalando quando sono troppo vicine. “Grazie a questo progetto sarà possibile capire quali siano le aree a maggior rischio assembramento ma anche, in futuro, generare degli avvisi in tempo reale in caso di mancato rispetto del distanziamento”, precisa lo studio.

