Una donna di 65 anni è stata trovata senza vita dai soccorritori intervenuti per un incendio in un’abitazione di Lumarzo, nell’entroterra della provincia di Genova. Le fiamme si erano sviluppate nella notte nell’abitazione, in località Tossarello. Solo questa mattina l’arrivo di un parente della donna ha fatto scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Genova est che hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana, forse soffocata dal fumo. Le cause del rogo sono in via di ricostruzione: sull’accaduto indagano i carabinieri e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco Niat.

