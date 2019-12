Aveva ottenuto un permesso premio dal magistrato di Sorveglianza ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere di Marassi, dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. “Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto”, spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “L’uomo è un detenuto italiano, ristretto nel carcere di Marassi nella V^ Sezione attenuata. Ed è il secondo detenuto che, in permesso, in pochi giorni evade“, aggiunge Capece.

