Genova, crolla il ponte Morandi dell'autostrada A10. Decine di vittime

Ponte Morandi, ilche collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia, è crollato questa mattina. Alle 11.50 un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattutto per un cedimento strutturale sull’abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte erano in transito sulla struttura una trentina di veicoli e dieci mezzi pesanti. Quattro le persone estratte vive da sotto le macerie. La Protezione civile parla di 20 vittime accertate, secondo fonti dei Vigili del Fuoco il bilancio sarebbe già di 35 morti. Tra questi, anche un bambino. Sono 16 i feriti, di cui tre in codice rosso e tre in codice giallo, e una decina i dispersi.

“Temiamo che il numero delle vittime e dei feriti sia destinato ad aumentare perché sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti della parte del ponte caduto”, ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Non sarebbero coinvolte persone nelle case o in transito sotto la struttura, ma solo gli occupanti dei veicoli caduti.

Il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili. “La dimensione è epocale, decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l’appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema”. Lo ha detto Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova.

Durante i soccorsi una fuga di gas ha obbligato i vigili del fuoco ad evacuare la zona di intervento. La Protezione civile ha fatto poi sapere che “I servizi sociali hanno messo in piedi strutture per le persone evacuate, si tratta di circa una cinquantina di persone”, ma il numero potrebbe aumentare. Sono state attuate le stesse procedure collaudate per i terremoti. I tecnici di autostrade stanno verificando la tenuta del resto del ponte. “C’è il rischio che altre parti del ponte possano crollare”, riferisce uno dei soccorritori al lavoro nei pressi del ponte crollato. “Per questo motivo abbiamo sfollato le persone da tutti gli edifici circostanti”.

I FERITI

All’ospedale Villa Scassi di Genova sono arrivate sette persone ferite gravi: “Ci sono quattro codici rossi politraumatizzati e traumatizzati cranici e alla colonna vertebrale e tre soggetti soggetti fratturati – ha detto il direttore generale Asl 3 Carlo Bottaro. Dall’ospedale San Martino fanno inoltre sapere che due dei feriti gravi sono stati travolti nelle loro abitazioni schiacciate dalla struttura, ma la situazione è in continua evoluzione. “Ci sono poi traumatizzati psichici, cioè donne e bambini che hanno assistito al crollo del ponte” ha concluso Bottaro. È stata allestita, per questi pazienti, un’unità psicologica e psichiatrica ad hoc.

Tra i feriti del crollo, una donna di circa 40 anni, di Trieste ma originaria dell’Abruzzo, è stata sottoposta in queste ore a intervento chirurgico. Ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Secondo quanto si è appreso, era soltanto di passaggio a Genova.

Tra le vittime c’è un bambino, quattro feriti sono stati estratti dalle macerie. Le salme delle vittime saranno trasferite al padiglione Specialità del policlinico San Martino per l’identificazione di rito. Dopo l’identificazione, verranno spostate alla morgue del policlinico.

Genova, il momento del crollo del ponte Morandi in riproduzione….

Il tratto crollato, diverse decine, forse centinaia di metri, transita sopra una zona densamente abitata. La maggior parte del viadotto si è schiantato sul greto del torrente Polcevera ma enormi tratti sono precipitati su case, su capannoni e sulle strade sottostanti. Nel crollo sono stati sfiorati anche i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia in Italia.

Cronaca Crollo ponte autostrada: “Un fulmine ha colpito il pilone e poi tutto ha iniziato a cedere” di FRANCO MONTEVERDE

Anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili del fuoco per intervenire a Genova in seguito al crollo del ponte sull’Autostrada A10. Finora le operazioni di recupero hanno interessato le automobili non rimaste schiacciate dalle macerie. “Adesso comincia la parte probabilmente più difficile, si sta valutando di fare dei presidi per cominciare a scavare”. Lo riferiscono i soccorritori impegnati nel recupero di superstiti e feriti.

Genova, crolla il ponte Morandi sull’autostrada A10: i primi soccorsi ai feriti in riproduzione….

MATTARELLA: “DISGRAZIA SPAVENTOSA E ASSURDA”

“È una catastrofe quella che ha colpito Genova e l’Italia intera. Su persone e famiglie inermi si è abbattuta una disgrazia spaventosa e assurda. Il primo pensiero – mio come di tutti gli italiani – va alle vittime, ai feriti, alle sofferenze e alle angosce dei loro familiari. A quanti oggi piangono per i loro cari, desidero esprimere il più sentito cordoglio, la mia vicinanza e, insieme, la solidarietà della Repubblica”. Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Questo è il momento dell’impegno comune, per affrontare l’emergenza, per assistere i feriti, per sostenere chi è colpito dal dolore, cui deve seguire un esame serio e severo sulle cause di quanto è accaduto”, continua il presidente. “Nessuna autorità potrà sottrarsi a un esercizio di piena responsabilità: lo esigono le famiglie delle tante vittime, lo esigono le comunità colpite da un evento che lascerà il segno, lo esige la coscienza della nostra società nazionale. Gli italiani – dice Mattarella – hanno diritto a infrastrutture moderne ed efficienti che accompagnino con sicurezza la vita di tutti i giorni. I controlli, la cultura della prevenzione e l’intelligente ammodernamento del sistema delle comunicazioni, devono essere sempre al centro dell’azione delle istituzioni pubbliche e dei concessionari privati, a tutti i livelli”.

CONTE A GENOVA: “VICINO A FAMILIARI”

Il presidente del Consiglio Conte è arrivato a Genova intorno alle 18.30. Con lui il prefetto Fiamma Spena e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Dopo una visita sul luogo del disastro, il premier si recherà in prefettura. “Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è attivata prontamente e continua a operare con grande umanità e professionalità”, scrive in un post in cui si dice “profondamente colpito dalla tragedia che ha interessato Genova” ed esprime la “vicinanza di tutto il Governo alle vittime di questa tragedia e ai loro familiari”.

TONINELLI: “IMMANE TRAGEDIA”

“Sto seguendo con la massima apprensione cio’ che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla citta”. Lo scrive su Twitter il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, dopo il crollo del ponte sull’A10. Al termine della riunione alla Protezione civile a Genova, il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi ha affermato: “Si è trattato di un cedimento strutturale e indagheremo sulle cause: ciascuno di noi poteva essere coinvolto. In questo Paese i ponti non vengono giù per fulmini o temporali. Questo ponte aveva criticità sottovalutate negli anni: bisogna fare riflessione perché non possiamo vivere in un Paese con costruzioni degli anni ’50 o ’60 e il nostro ministero cercherà di dare soluzioni”.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 agosto 2018

SALVINI: “ACCERTEREMO RESPONSABILIT À “

“Un ringraziamento alle centinaia di professionisti e volontari impegnati da ore nei soccorsi e una preghiera per le vittime e per le loro famiglie. Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che domani sarà a Genova.

BONAFEDE: “CHI DOVR À PAGARE, PAGHER À “

“Quella di Genova è una vera e propria tragedia. La mia personale vicinanza e il mio sostegno a chi sta subendo questi gravi lutti. Il Governo è in azione, chi dovrà pagare pagherà ma ora è il momento del rispetto per questo grande dolore”. Lo scrive in un tweet il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

L’IMPATTO SULLA VIABILITA’

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull’ A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’ A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre, per questo motivo si sono formate code sull’A12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’ A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’ A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto. Al Viminale è stato attivato il tavolo tecnico di “Viabilità Italia”, il Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità.

Intorno alle 14 Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che è ripresa sul nodo di Genova la circolazione su alcune linee fra Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena, che aveva portato all’interruzione dei treni dalle 11.40. Nel dettaglio è stata riattivata la linea Genova-Savona- Ventimiglia e la Genova piazza Principe-Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano); è riattivata con rallentamenti e alcune cancellazioni di treni regionali la linea Ovada-Genova piazza Principe mentre è ancora sospesa la circolazione fra Genova Borzoli e Genova piazza Principe.

La polizia di Stato consiglia di non percorrere le autostrade e di scegliere la viabilità ordinaria. Raccomanda di evitare le aree limitrofe al crollo del ponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso.

Circolazione ferroviaria ancora sospesa tra le stazioni di Genova Borzoli e Genova Sampierdarena sulla linea per Ovada. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra il centro zona alessandrino e Genova Voltri. Si viaggia, invece, sulla Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano), ma con ritardi medi di 60 minuti – con punte massime fino a 120 – e alcune cancellazioni di treni regionali.

VIADOTTO MORANDI, UNA STORIA TRAVAGLIATA

Cronaca Genova, il ponte delle polemiche: costi alti e segni preoccupanti di cedimento

“Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l’aumento dei costi di costruzione preventivati”. È la valutazione che l’ingegner Antonio Brencich, professore associato di Costruzioni in cemento armato all’Università di Genova, fa del ponte crollato oggi a Genova in un articolo pubblicato da Ingegneri.info il 29 luglio di due anni fa. Le osservazioni dell’ingegnere contenute nell’articolo sono di carattere strettamente tecnico, ma fanno riferimento al fatto che il ponte, realizzato nei primi anni ’60, fu fin dai primi decenni “oggetto di manutenzioni profonde”. Nel 2009 si studiò un’ipotesi di demolizione controllata del viadotto, che avrebbe richiesto dagli 8 ai 12 mesi. “La Gronda di Genova. Presentazione sintetica delle ipotesi di tracciato” è lo studio che Autostrade per l’Italia aveva realizzato assieme alla società d’ingegneria Spea e pubblicato nel febbraio 2009. La relazione, redatta 9 anni fa, metteva in guardia sui potenziali rischi. “Lo svincolo di innesto sull’autostrada per Serravalle, all’estremità est del viadotto – si legge – produce quotidianamente, nelle ore di punta, code di autoveicoli ed il volume raggiunto dal traffico provoca un intenso degrado della struttura sottoposta ad ingenti sollecitazioni. Il viadotto è quindi da anni oggetto di una manutenzione continua”.

Crollo ponte Morandi, le foto della tragedia

I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull’A10, Autostrade per l’Italia comunica che “sulla struttura – risalente agli anni ’60 – erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione”. “I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova”, assicurano le Autostrade.

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, nel rispondere a domande sulla presunta pericolosità del ponte ha affermato: “Non mi risulta che il ponte fosse pericoloso e che andasse chiuso”. Castellucci ha detto che si sta recando sul posto e che non può aggiungere altro rispetto a quanto scritto nel comunicato.

Dopo il crollo del il titolo di Atlantia, controllante di Autostrade per l’Italia, fino a quel momento piatto in Piazza Affari, è stato sospeso in asta di volatilità. Ora è tornato agli scambi cedendo il 4,5 per cento.

IL CENTRO AMIU

Il ponte crollato ha colpito una parte del centro Amiu, l’azienda ambientale del comune, dove si trovano uffici e dove viene gestita la logistica. Una parte del fabbricato risulta distrutta. Due furgoni Porter e un camion risultano schiacciati. I vigili del fuoco sono al lavoro ma non hanno ancora individuato vittime. Si sta valutando se evacuare il resto del capannone.

I TESTIMONI

Alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al ponte Morando prima del crollo hanno visto “un fulmine colpire il ponte”. “Erano da poco passate le 11,30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il ponte – ha detto Pietro M. all’Ansa – e abbiamo visto il ponte che andava giù”. L’ipotesi del fulmine “non è stata confermata né accertata nel corso del comitato operativo”, precisa la Protezione civile.

Il direttore del 118, Francesco Bermano, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto moltissime telefonate di cittadini perché veniva giù della roba dal ponte”.

LA REAZIONE DELLA CITTÀ

Alle molte voci di genovesi preoccupati per le ripercussioni sulla città il sindaco, Marco Bucci, ha detto: “Genova non è in ginocchio, saprà reagire e continuare il suo percorso di crescita”. Bucci, che ha parlato al termine della riunione con la Protezione civile, ha ringraziato “i molti Comuni e aziende italiani che si sono resi disponibili ad aiutarci”. L’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco ha annunciato che la diocesi offrirà ospitalità iniziale a tutti gli sfollati. “Sappiamo che ci sono sfollati da diversi caseggiati. Domani, ci saranno preghiere in tutte le parrocchie di Genova per le vittime i feriti e per tutta la città”.