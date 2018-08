Genova, Bagnasco: Se responsabilità umane gravissimo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“Sarebbe gravissimo se venissero accertate responsabilità umane. Non possono e non devono accadere episodi del genere”. Così l’Arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco, questa sera dopo aver incontrato i parenti delle vittime della tragedia di Ponte Morandi presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale San Martino di Genova.”Ora – ha aggiunto – bisogna trovare le cause di quanto accaduto. Quanto accaduto è grave in un paese civile”. Il cardinal Bagnasco ha, inoltre, annunciato che “non abbiamo ancora una data per i funerali solenni ma, quando saranno, certamente li presiederò“.