Genova, assalti ai supermercati notturni, Toti: "E' sbagliato, i rifornimenti non mancheranno"

E’ successo quello che si temeva e che in fondo era facile preventivare. Appena si è diffusa la notizia dell’estensione della zona rossa a tutta Italia anche moltissimi genovesi si sono fatti prendere dal panico e si sono messi in coda per dare l’assalto ai supermercati aperti tutta la notte. Una mossa doppiamente sbagliata. Prima di tutto perchè così facendo si genera proprio quello che il decreto vuole evitare: assembramenti e contiguità di eprsone con rischio maggiore di diffusione del coronavirus. E poi perchè le istituzioni hanno garantito che i rifornimenti alimentari come altri servizi essenziali non verranno a mancare.

Nella notte è stato los tesso governatore Toti a rivolgersi, via Facebook, a tutti i liguri invitandoli a riflettere ed evitare comportamenti sbagliati.

Ecco il suo messaggio:

“Leggo di persone uscite nel cuore della notte per mettersi in coda nei pochi negozi aperti h24 e creare quell’affollamento che da giorni sconsigliamo! Cari amici, non c’è alcun bisogno di assaltare, men che meno nel cuore della notte, i supermarket aperti. Il sole sorgerà anche domani, i negozi saranno aperti, come i supermercati e le rosticcerie. Si potrà uscire a fare la spesa e comprare ciò che ci serve.

Semplicemente basterà seguire le regole: uscire se dobbiamo andare a lavorare o se abbiamo bisogni veri, come appunto fare la spesa per sé e le proprie famiglie. Anche ristoranti e bar saranno aperti per chi sarà fuori per lavoro e dovrà mangiare qualcosa a pranzo. Dunque nessun timore. Stiamo tranquilli, seguiamo le regole, e passeremo anche questa. Buonanotte amici”.







