Mancava solo l’ufficialità. arrivata nella serata di martedì: è Thiago Motta il nuovo allenatore del Genoa. Il patron Enrico Preziosi ha rotto gli indugi e ha esonerato Aurelio Andreazzoli, che lascia il Grifone dopo appena quattro mesi: in campionato il Genoa è penultimo con 5 punti conquistati nelle prime otto giornate. Per Thiago Motta si tratta di un ritorno a Marassi, dato che aveva indossato la maglia rossoblù nella stagione 2008/09 con Gian Piero Gasperini in panchina. Il nuovo tecnico, la cui unica esperienza su una panchina risale alla scorsa stagione alla guida dell’Under 19 del Paris Saint-Germain, non è in possesso del patentino di allenatore di prima categoria e dovrà quindi essere affiancato da un “patentato” (probabilmente uno degli allenatori delle giovanili del Genoa). Intanto, ha già diretto il suo primo allenamento e verrà presentato ufficialmente mercoledì alle ore 14.30.