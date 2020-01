Fonseca dà fiducia a Spinazzola

– Dopo il successo a Parma in Coppa Italia, la Roma ritrova il sorriso anche in campionato: batte 3-1 il Genoa e conserva il 4° posto. Una vittoria ottenuta al temine di una gara concreta, per lunghi tratti ben gestita. Non va comunque dimenticato che sul 2-1, c’è voluta una prodezza di Lopez, su un colpo di testa di Goldaniga, per impedire al Genoa di pareggiare. Gli uomini di Nicola recriminano per l’episodio ma per il resto devono recitare il ‘mea culpa’: in tutte e tre le reti ospiti, infatti, hanno combinato pasticci che, con un pizzico di attenzione in più, avrebbero potuto evitare. Una nota speciale meritano gli uomini mercato, Spinazzola e Under: il primo, appena tornato da Milano, bocciato dall’Inter, si è tolto la soddisfazione di essere tra i migliori in campo, con una prestazione brillante. Il secondo, voluto dal Milan, ha approfittato della seconda gara da titolare dopo l’infortunio di Zaniolo per tornare in gol e dimostrare di non meritare di essere considerato un semplice rimpiazzo.

Costretto a rinunciare, oltre a Zaniolo, anche Florenzi e Kolarov, squalificati, e a Perotti infortunato, Fonseca ha deciso di dare spazio a Santon e Spinazzola sulle fasce e al ristabilito Kluivert in attacco. Poi, rispetto alla vittoriosa gara contro il Parma ha rilanciato Veretout a centrocampo e Dzeko al centro dell’attacco. Sul fronte opposto Nicola ha rimpiazzato l’appiedato Criscito con Goldaniga e ha preferito Ghiglione a Ankersen sulla fascia destra.

Under porta in vantaggio la Roma

La Roma è partita determinata e al primo affondo (6′) è passata, con un pizzico di fortuna: un cross dalla trequarti destra di Under, lisciato da Pellegrini, si è tramutato in un tiro che Perin, partito in ritardo, ha visto insaccare sulla propria destra. Il Genoa ha accusato il colpo e si è fatto dominare dagli avversari che hanno mancato per tre volte, con altrettanti colpi di testa di Dzeko, il raddoppio. Solo al 35′ i padroni di casa si sono resi pericolosi: su un cross al volo dalla sinistra di Pandev, Lopez in uscita ha deviato il pallone sui piedi di Ghiglione che, a porta vuota, non è riuscito a far altro che restituirlo al portiere spagnolo.

Autogol di Biraschi, Pandev accorcia le distanze

La Roma ha ringraziato e, dopo una punizione di poco alta di Pellegrini, ha raddoppiato (44′) grazie a Biraschi che ha deviato nella propria porta un cross tagliato di Spinazzola, entrato in area sulla sinistra. La Roma si è rilassata e, poco prima del fischio finale di primo tempo, ha incassato l’1-2 da Pandev che ha trovato mal schierata la difesa giallorossa su un lancio dalle retrovie di Schone e ha battuto Lopez in uscita con un tocco di controbalzo.

Lopez salva, Dzeko chiude

Il gol ha dato fiducia ai rossoblu che, nella ripresa, sono rientrati con un piglio diverso e hanno anche sfiorato il pareggio: l’occasione più limpida l’ha avuta Ghiglione che, però, si è visto togliere da sotto l’incrocio da Lopez un bel colpo di testa su cross di Schone. Il portiere giallorosso si è dimostrato attento successivamente anche su una rasoiata da fuori di Barreca. Proprio nel momento migliore dei padroni di casa, la Roma, cinicamente, ha chiuso i conti (74′): Perin, nel tentativo di effettuare un rinvio, è scivolato e ha servito sulla trequarti Pellegrini, bravo a smarcare immediatamente in area Dzeko che stavolta non ha fallito l’occasione per infilare il portiere rossoblu. La gara, di fatto, è finita qui sebbene i padroni di casa ci abbiano provato fino al 95′ quando Lopez, ancora una volta, ha impedito a Pandev di rendere meno ampio il divario. Il Genoa, così, resta impelagato in piena zona retrocessione. La Roma incamera un’altra iniezione di fiducia, fondamentale in vista dei prossimi due durissimi impegni con Juventus, mercoledì in coppa, e Lazio, domenica in campionato.

GENOA-ROMA 1-3 (1-2)

Genoa (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Goldaniga, Ghiglione, Sturaro (47′ st Radovanovic), Schone, Cassata (25′ st Favilli), Barreca, Pandev, Sanabria (41′ st Agudelo) (22 Marchetti, 97 Radu, 13 El Yamiq, 15 Jagiello, 23 Destro, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 99 Pinamonti). All.: Nicola.

Roma (4-2-3-1): Lopez, Santon (39′ st Cetin), Smalling, Mancini, Spinazzola, Diawara, Veretout (27′ st Cristante), Under (43′ st Bruno Peres), Pellegrini, Kluivert, Dzeko (45 Cardinali, 63 Fuzato,5 Juan Jesus, Cetin, 19 Kalinic). All.: Fonseca.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: nel pt 6′ Under, 44′ Biraschi (aut), 45′ Pandev. Nel st 30′ Dzeko.

Angoli: 7-3 per il Genoa.

Recupero: 0′ e 5′.

Ammoniti: Veretout, Romero, Dzeko per gioco falloso, Cassata e Lopez per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 20.951 di cui paganti 2.093 e abbonati 18.858.